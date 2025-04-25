Росіяни вигадали фейк після удару по Павлограду: намагаються перекласти провину

Російські війська атакували Павлоград дронами 25 квітня. Вбивши трьох людей, окупанти вигадали фейк, щоб зняти з себе відповідальність за обстріл.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Там роз'яснюють, що мета таких інформаційних вкидів - відбілити російську армію, зняти із себе провину за удари по цивільних.

"Саме Росія здійснила атаку дронами-камікадзе по об’єктах цивільної інфраструктури", - констатують у Центрі.

Насправді, як зазначають в ЦПД, це чергова спроба перекласти відповідальність за наслідки власного терору на Україну.

Обстріл Павлограда

В ніч на 25 квітня російська армія направила дрони для атаки по Україні. Зокрема, під ударом безпілотників перебував Павлоград.

В місті виникли декілька пожеж, зокрема загорілась багатоповерхівка. Спочатку повідомлялось про одного загиблого і вісьмох поранених. Пізніше кількість жертв почала зростати - спочатку до 2, потім - до трьох, серед яких дитина.

Далі, майже кожну годину, кількість постраждалих збільшувалась. Наразі в Павлограді троє людей загинули, ще 14 отримали поранення.

Додамо, що росіяни постійно вигадують фейки про обстріли по Україні. Часом це вже нагадує своєрідну тактику. Наприклад, днем раніше, 24 квітня, росіяни вигадали цинічне виправдання атаці та вбивству людей у Києві.

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