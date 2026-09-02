В Росії заявили, що не бачать умов для відновлення зернової угоди

Угода діяла за посередництва ООН і Туреччини та дозволяла експортувати українське зерно через порти Чорного моря. Росія вийшла з ініціативи в липні 2023 року.

У 2026 році російські атаки на українські порти вже створюють труднощі з експортом зерна. Через це аграрії отримують менше коштів для закупівлі насіння, добрив і пального до посівної 2027 року.

Альтернативні маршрути через залізницю, автомобільні та дунайські порти не можуть повністю замінити чорноморські. За оцінкою гендиректора Kernel Євгенія Осипова, без рішення щодо експорту Україна може не засіяти близько 20% площ, що означатиме недоотримання 12 млн тонн продовольчого зерна.