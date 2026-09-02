В России заявили, что не видят условий для возобновления зерновой сделки

Соглашение действовало при посредничестве ООН и Турции и позволяло экспортировать украинское зерно через порты Черного моря. Россия вышла по инициативе в июле 2023г.

В 2026 году российские атаки на украинские порты уже создают трудности с экспортом зерна . Поэтому аграрии получают меньше средств для закупки семян, удобрений и горючего до посевной 2027 года.

Альтернативные маршруты по железной дороге, автомобильным и дунайским портам не могут полностью заменить черноморские. По оценке гендиректора Kernel Евгения Осипова, без решения экспорта Украина может не засеять около 20% площадей, что будет означать недополучение 12 млн тонн продовольственного зерна.