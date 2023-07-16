З порту Одеси вийшло останнє судно напередодні закінчення "зернової угоди", - Reuters

Останнє судно, що здійснило рейс у рамках "зернової угоди", покинуло порт Одеси рано вранці в неділю, до закінчення терміну, встановленого для продовження угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Росія не погоджується реєструвати нові судна з 27 червня, і термін дії ініціативи закінчується в понеділок, 17 липня, якщо Москва не погодиться її продовжити.

У п'ятницю представник ООН заявив, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш очікує відповіді від російського диктатора Володимира Путіна на пропозицію про продовження "зернової угоди".

У суботу Путін у телефонній розмові з президентом ПАР Сирілом Рамафосою заявив, що зобов'язання щодо усунення перешкод для експорту російського продовольства і добрив ще не виконані.

Росія неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення Москви в Україну.

"Зернова угода"

Від початку повномасштабної війни Росії проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду Москвою портів у Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з Росією та Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Однак останні місяці представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати "зернову угоду" після 17 липня. Так, Пєсков говорив, що "у "зернової угоди" немає шансів".

Крім того, Financial Times повідомляло, що ЄС може зняти санкції з російського банку для продовження угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.