ua en ru
Чт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії заявили про пожежу також на нафтобазі у Бєлгородської області через удар дрона

Четвер 06 червня 2024 03:55
UA EN RU
У Росії заявили про пожежу також на нафтобазі у Бєлгородської області через удар дрона Ілюстративне фото: у Бєлгородській області сталася пожежа на нафтобазі через удар БпЛА (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгородській області (РФ) цієї ночі, 6 червня, зазнала дронової атаки нафтобаза у Старооскольському міському окрузі. На об'єкті сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За словами російського чиновника, нафтобаза була атакована дроном-камікадзе.

"Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів", - розповів він.

Також Гладков додав, що займання нібито було "оперативно ліквідовано", і що ніхто не постраждав.

"Чотирма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає", - йдеться в його публікації у Telegram.

Атаки по нафтооб'єктах у РФ 6 червня

Зазначимо, перед тим цієї ночі стало відомо про потужну пожежу на Навошахтинському нафтопереробному заводі, що розташований у Ростовській області в Росії.

Представник місцевої влади розповів, що цей об'єкт також зазнав атаки із застосуванням безпілотників. А в мережі розповіли про роботу ППО у регіоні та про вибухи в районі цього НПЗ.

За словами ростовського губернатора, для гасіння пожежі на НПЗ було залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки, і що з вогнем також хочуть боротися із допомогою пожежного поїзда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ Бєлгородська область Пожежа Атака дронів
NEWS
У Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні
У Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба