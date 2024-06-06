У Росії заявили про пожежу також на нафтобазі у Бєлгородської області через удар дрона
У Бєлгородській області (РФ) цієї ночі, 6 червня, зазнала дронової атаки нафтобаза у Старооскольському міському окрузі. На об'єкті сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
За словами російського чиновника, нафтобаза була атакована дроном-камікадзе.
"Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів", - розповів він.
Також Гладков додав, що займання нібито було "оперативно ліквідовано", і що ніхто не постраждав.
"Чотирма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає", - йдеться в його публікації у Telegram.
Атаки по нафтооб'єктах у РФ 6 червня
Зазначимо, перед тим цієї ночі стало відомо про потужну пожежу на Навошахтинському нафтопереробному заводі, що розташований у Ростовській області в Росії.
Представник місцевої влади розповів, що цей об'єкт також зазнав атаки із застосуванням безпілотників. А в мережі розповіли про роботу ППО у регіоні та про вибухи в районі цього НПЗ.
За словами ростовського губернатора, для гасіння пожежі на НПЗ було залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки, і що з вогнем також хочуть боротися із допомогою пожежного поїзда.
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