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В России заявили о пожаре также на нефтебазе в Белгородской области из-за удара дрона

Четверг 06 июня 2024 03:51
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В России заявили о пожаре также на нефтебазе в Белгородской области из-за удара дрона Иллюстративное фото: в Белгородской области произошел пожар на нефтебазе из-за удара БпЛА (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белгородской области (РФ) этой ночью, 6 июня, подверглась дроновой атаке нефтебаза в Старооскольском городском округе. На объекте произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По словам российского чиновника, нефтебаза была атакована дроном-камикадзе.

"В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров", - рассказал он.

Также Гладков добавил, что возгорание якобы было "оперативно ликвидировано", и что никто не пострадал.

"Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет", - говорится в его публикации в Telegram.

Атаки по нефтеобъектам в РФ 6 июня

Отметим, перед этой ночью стало известно о мощном пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Ростовской области в России.

Представитель местных властей рассказал, что этот объект также подвергся атаке с применением беспилотников. А в сети рассказали о работе ПВО в регионе и о взрывах в районе этого НПЗ.

По словам ростовского губернатора, для тушения пожара на НПЗ было привлечено около 120 человек и 15 единиц техники, и с огнем также хотят бороться с помощью пожарного поезда.

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НПЗ Белгородская область Пожар Атака дронов
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