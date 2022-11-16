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У Росії заявили про підрив нафтобази в Орловській області

Фото: у Росії заявили про підрив нафтобази в Орловській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російській Орловській області вранці 16 листопада пролунав вибух на нафтобазі. Причиною вибуху місцева влада називає "атаку безпілотника".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Орловської області Андрія Кличкова.

"Сьогодні близько 4 ранку, ймовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в с. Сталевий Кінь. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", - повідомив він.

Крім того, російські ЗМІ пишуть, що в районі удару утворилася вирва діаметром близько 3,5 метра.

Варто зазначити, що нафтобаза розташована майже за 200 км від українського кордону.

Фото: вибух нафтобази в Росії (t.me/bazabazon)

Нагадаємо, днями під російським Бєлгородом пролунали вибухи нібито через "приліт". Внаслідок чого в одному з районів почалася пожежа.

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