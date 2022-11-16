В России заявили о подрыве нефтебазы в Орловской области

"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - сообщил он.

Кроме того, российские СМИ пишут, что в районе удара образовалась воронка диаметром около 3,5 метров.

Стоит отметить, что нефтебаза расположена почти в 200 км от украинской границы.

Фото: взрыв нефтебазы в России (t.me/bazabazon)