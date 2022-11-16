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В России заявили о подрыве нефтебазы в Орловской области

Фото: в России заявили о подрыве нефтебазы в Орловской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В российской Орловской области утром 16 ноября прогремел взрыв на нефтебазе. Причиной взрыва местные власти называют "атаку беспилотника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - сообщил он.

Кроме того, российские СМИ пишут, что в районе удара образовалась воронка диаметром около 3,5 метров.

Стоит отметить, что нефтебаза расположена почти в 200 км от украинской границы.

Фото: взрыв нефтебазы в России (t.me/bazabazon)

Напомним, на днях под российским Белгородом прогремели взрывы якобы из-за "прилета". Вследствие чего в одном из районов начался пожар.

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