У Росії заявили про "падіння" дрона в районі нафтобази в Підмосков'ї

Атаки дронів в Росії

2 квітня російські ЗМІ повідомили, що у РФ дрони вперше атакували підприємства в Татарстані. Нібито, під удар потрапили підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Стверджувалося, що є постраждалі. Пізніше РБК-Україна стало відомо, що метою атаки в російському Татарстані, який знаходиться за 1000 км від України, став завод зі збирання "Шахедів". Це була операція ГУР.

Нагадаємо, в останні тижні українські сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи в Росії. Так, видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

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