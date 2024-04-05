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У Росії заявили про "падіння" дрона в районі нафтобази в Підмосков'ї

Фото: у Росії заявили про "падіння" дрона в районі нафтобази в Підмосков'ї (t.me/bazabazon)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії заявили, що БПЛА "упав" у районі нафтобази у Підмосков'ї. Він нібито міг "зачепитися" за дерева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Baza".

"Безпілотник літакового типу виявили вдень 4 квітня в полі за 150 метрів від нафтоналивної бази "Новосілки", що належить "Лукойлу", - йдеться у повідомленні.

У БПЛА було відірвано крило, він, нібито, не здетонував - можливо, апарат зачепився крилом за дерева і не долетів до мети.

За даними Baza, до місця падіння безпілотника викликали співробітників ФСБ.

"Вибухотехніки знищили його ввечері того ж дня", - заявили в Telegram-каналі.

Атаки дронів в Росії

2 квітня російські ЗМІ повідомили, що у РФ дрони вперше атакували підприємства в Татарстані. Нібито, під удар потрапили підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Стверджувалося, що є постраждалі. Пізніше РБК-Україна стало відомо, що метою атаки в російському Татарстані, який знаходиться за 1000 км від України, став завод зі збирання "Шахедів". Це була операція ГУР.

Нагадаємо, в останні тижні українські сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи в Росії. Так, видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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