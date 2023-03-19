UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії заявили про "обстріл" Курської області та звинуватили ЗСУ

Фото: у Росії заявили про "обстріл" Курської області та звинуватили ЗСУ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 19 березня, у Курській області пролунали вибухи. Влада регіону поскаржилася на "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.

За його словами, сьогодні, нібито ЗСУ "обстріляли" село Троїцьке Коренівського району, село Єлизаветівку та селище Краснооктябрьський Глушківського району.

Зокрема, в селищі Краснооктябрьський Глушківського району нібито "нарахували" 10 прильотів, зафіксовано "незначні пошкодження" будівлі медпункту та чотирьох приватних домоволодінь: уламками посічені вікна, фасади, дахи та паркани.

"Також тут є кілька обривів ліній електропередач", - додав Старовойт.

Нагадаємо, що в Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація