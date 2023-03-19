В России заявили об "обстреле" Курской области и обвинили ВСУ

В воскресенье, 19 марта, в Курской области прозвучали взрывы. Власти региона пожаловались на "обстрел" нескольких приграничных населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.
По его словам, сегодня, якобы ВСУ "обстреляли" село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района.
В частности, в поселке Краснооктябрьский Глушковского района якобы "насчитали" 10 прилетов, зафиксированы "незначительные повреждения" здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы.
"Также здесь есть несколько обрывов линий электропередач", - добавил Старовойт.
Напомним, что в Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных.
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