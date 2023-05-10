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У Росії заявили про нову "атаку" на нафтопровід "Дружба" у Брянській області

Фото: у Росії заявили про нову "атаку" на нафтопровід "Дружба" у Брянській області 10 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії заявляють про нову "атаку" нафтопроводу "Дружба". Нібито цього разу під удар потрапив наливний пункт нафтопроводу, розташований у селищі Свень у Брянській області, у 150 км від кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Так, рано-вранці 10 травня під "обстріл" потрапив наливний пункт нафтопроводу "Дружба" в селищі Свень.

"Удари припали по трьох порожніх резервуарах для зберігання нафтопродуктів. На них виявили пробоїни близько 10 сантиметрів", - йдеться у повідомленні.

При цьому нібито "ніяких витоків або загоряння при цьому не сталося" і "ніхто не постраждав".

Також невідомим залишається факт того, якими боєприпасами нібито обстріляли "Дружбу". Зараз цей момент "намагаються з'ясувати".

"Зараз лише відомо, що два удари по резервуарах завдали близько п'ятої години ранку та з різницею у двадцять хвилин". - констатують у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, буквально 21 березня стало відомо нібито про "атаку" нафтопроводу "Дружба" у Брянській області дронами. Тоді в РФ стверджували, що це вже четверта подібна "атака" за кілька днів.

А 15 березня російські пропагандистські ЗМІ писали, що на нафтоперекачувальній станції "Новозибкове" нафтопроводу "Дружба" нібито знайшли вибухові пристрої.

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