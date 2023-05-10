В России заявили о новой "атаке" на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

Так, ранним утром 10 мая под "обстрел" попал наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень.

"Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов. На них обнаружили пробоины около 10 сантиметров", - говорится в сообщении.

При этом, якобы "никаких утечек или возгорания при этом не произошло" и "никто не пострадал".

Также неизвестным остается факт того, какими именно боеприпасами якобы обстреляли "Дружбу". Сейчас этот момент "пытаются выяснить".

"Сейчас лишь известно, что два удара по резервуарам нанесли около пяти часов утра и с разницей в двадцать минут". - констатируют в Telegram-канале.

Как сообщалось, буквально 21 марта стало известно якобы об "атаке" нефтепровода "Дружба" в Брянской области дронами. Тогда в РФ утверждали, что это уже четвертая подобная "атака" за несколько дней.

А 15 марта российские пропагандистские СМИ писали, что на нефтеперекачивающей станции "Новозыбково" нефтепровода "Дружба" якобы нашли взрывные устройства.