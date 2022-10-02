У Росії заявили про можливість відновлення "Північних потоків"

Можливості для відновлення "Північних потоків" будуть знайдені. Доцільність їхнього ремонту залежить від рентабельності та планів їх подальшого використання.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комерсант .

"Таких аварій ще не було. Безумовно, є технічні можливості відновлювати інфраструктуру, це потребує часу та відповідних коштів. Я впевнений, що буде знайдено відповідні можливості за потреби", - заявив Новак.

Нагадаємо,27 вересня стало відомо про три витоки газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" .

Після цього шведські сейсмологи заявили , що вони зафіксували в районі витоків кілька вибухів.

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