В России заявили об очередной атаке дрона на Белгород

В России заявили об очередной атаке беспилотника на Белгород. Его якобы сбило российское ПВО на подлете к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское СМИ "ТАСС".

"В Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотника, повреждены два частных дома: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка. При этом пострадавших якобы нет.

Взрывы в Белгородской области

В последнее время в Белгородской области РФ все чаще звучат взрывы. Россияне жалуются на ракетные удары и атаки беспилотников.

В частности, взрывы жители Белгородской области слышали вечером 8 января. Тогда в сети публиковали видео с работой российской ПВО.

Также взрывы в Белгороде звучали 30 декабря. Российские СМИ писали об обстреле города.

После этого источники РБК-Украина сообщили о том, что украинские защитники ударили по военным объектам в городе.

При этом на днях в Белгородской области пожаловались на атаку беспилотника. По словам россиян, он якобы нанес "удар" по объекту электроснабжения.

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