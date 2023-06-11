В Росії заявили про атаку на розвідувальний корабель "Приазов'я"

В Росії заявили про спробу України нібито завдати удару морськими дронами по кораблю Чорноморського флоту "Приазов'я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Міністерства оборони Росії.
"Сьогодні близько о 1:30 Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту...", - пише пресслужба.
Як стверджує Міністерство оборони Росії, атака нібито була успішно відбита, а всі дрони були знищені "зі штатного озброєння російського корабля за 300 кілометрів на південний схід від Севастополя". Також додається, що корабель пошкоджень не отримав й ніхто з окупантів не постраждав.
Українське військове керівництво наразі не коментувало заяву ворога.
24 травня, з'явилась інформація про атаку дронів на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який знаходився в Чорному морі. Через деякий час російське Міністерство оборони підтвердило спробу атаки за допомогою трьох безпілотних катерів. Тоді ж у відомстві зазначили, що усі цілі нібито були знищені.
Вже на наступний день, 25 травня, до мережі потрапило відео де можна було побачити, як один морський безпілотник все ж підбив російський корабель.
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