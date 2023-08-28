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У Росії заявили про атаку дронів на військовий аеродром у Брянській області

Брянська область, Росія, Понеділок 28 серпня 2023 10:10
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У Росії заявили про атаку дронів на військовий аеродром у Брянській області Фото: у Росії заявили про атаку дронів на аеродром у Брянській області (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни звинувачують Збройні сили України в "атаці дронів" на військовий аеродром у Брянській області вночі 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пишуть російські пабліки, українські сили нібито "запустили три дрони-камікадзе" на аеродрому.

Росіяни традиційно звітують, що всі безпілотники нібито "було знищено". Однак уламки упали на території аеродрому і там спалахнула пожежа. Внаслідок чого "загорілася трава", втрат серед техніки й особового складу немає.

Вибухи в Росії

Останнім часом вибухи на території Росії стають регулярними. Так, вчора вночі було гучно в Курську. Місцеві жителі, що також нібито чули автоматні черги. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що причиною вибухів стала атака на військовий аеродром.

А 25 серпня вибухи лунали одночасно в Курській, Калузькій і Тульській областях Росії.

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