У Росії заявили про атаку дронів на військовий аеродром у Брянській області

Росіяни звинувачують Збройні сили України в "атаці дронів" на військовий аеродром у Брянській області вночі 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пишуть російські пабліки, українські сили нібито "запустили три дрони-камікадзе" на аеродрому.

Росіяни традиційно звітують, що всі безпілотники нібито "було знищено". Однак уламки упали на території аеродрому і там спалахнула пожежа. Внаслідок чого "загорілася трава", втрат серед техніки й особового складу немає.

Вибухи в Росії

Останнім часом вибухи на території Росії стають регулярними. Так, вчора вночі було гучно в Курську. Місцеві жителі, що також нібито чули автоматні черги. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що причиною вибухів стала атака на військовий аеродром.

А 25 серпня вибухи лунали одночасно в Курській, Калузькій і Тульській областях Росії.