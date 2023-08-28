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В России заявили об атаке дронов на военный аэродром в Брянской области

Брянская область, Россия, Понедельник 28 августа 2023 10:10
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В России заявили об атаке дронов на военный аэродром в Брянской области Фото: в России заявили об атаке дронов на аэродром в Брянской области (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне обвиняют Вооруженные силы Украины в "атаке дронов" на военный аэродром в Брянской области ночью 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишут российские паблики, украинские силы якобы "запустили три дрона-камикадзе" по аэродроме.

Россияне традиционно отчитываются, что все беспилотники якобы "были уничтожены". Однако обломки упали на территории аэродрома и там вспыхнул пожар. В результате чего "загорелась трава", потерь среди техники и личного состава нет.

Взрывы в России

В последнее время взрывы на территории России становятся регулярными. Да, вчера ночью было громко в Курске. Местные жители, также якобы слышали автоматные очереди. Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что причиной взрывов стала атака на военный аэродром.

А 25 августа взрывы раздавались одновременно в Курской, Калужской и Тульской областях России.

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Российская Федерация атака дронов Брянская область Война России против Украины
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