У Росії заявили про атаку дронів на кілька військових частин під Москвою

Безпілотники атакували кілька військових частин у Підмосков'ї (Росія) 14 грудня. Метою дронів були частини в Алабіно, Подільську та нафтобаза в Раменському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
"Перший дрон, який летів у бік Алабіно, був збитий за три кілометри від населеного пункту о 3:30 ранку. Через годину в тому ж районі було збито ще одного безпілотника", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як уточнює Baza, ближче до 5 ранку дрон атакував військову частину у Подільську.
"Постраждалих немає", - запевняють у Telegram-каналі.
Атака на нафтобазу у Підмосков'ї
Також, як стверджує Baza, ще однією з ймовірних цілей безпілотників була Володарська нафтобаза в Раменському районі Підмосков'я.
"Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників", - додають автори.
Москва та Підмосков'я неодноразово з початку повномасштабної війни з РФ піддавалися атаці дронів. Так, 4 липня під Москвою, у місті Кубинка, дрон-камікадзе атакував військову частину.
При цьому ще раніше, на початку травня два БПЛА змогли долетіти до Кремля.
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