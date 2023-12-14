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У Росії заявили про атаку дронів на кілька військових частин під Москвою

Фото: у Росії заявили про атаку дронів на кілька військових частин під Москвою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Безпілотники атакували кілька військових частин у Підмосков'ї (Росія) 14 грудня. Метою дронів були частини в Алабіно, Подільську та нафтобаза в Раменському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Перший дрон, який летів у бік Алабіно, був збитий за три кілометри від населеного пункту о 3:30 ранку. Через годину в тому ж районі було збито ще одного безпілотника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як уточнює Baza, ближче до 5 ранку дрон атакував військову частину у Подільську.

"Постраждалих немає", - запевняють у Telegram-каналі.

Атака на нафтобазу у Підмосков'ї

Також, як стверджує Baza, ще однією з ймовірних цілей безпілотників була Володарська нафтобаза в Раменському районі Підмосков'я.

"Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників", - додають автори.

Атаки дронів на Москву та Підмосков'я

Москва та Підмосков'я неодноразово з початку повномасштабної війни з РФ піддавалися атаці дронів. Так, 4 липня під Москвою, у місті Кубинка, дрон-камікадзе атакував військову частину.

При цьому ще раніше, на початку травня два БПЛА змогли долетіти до Кремля.

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