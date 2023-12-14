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В России заявили об атаке дронов на несколько воинских частей под Москвой

Фото: в России заявили об атаке дронов на несколько воинских частей под Москвой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Беспилотники атаковали несколько воинских частей в Подмосковье (Россия) 14 декабря. Целью дронов были части в Алабино, Подольске и нефтебаза в Раменском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Первый дрон, который летел в сторону Алабино, был сбит в трех километрах от населенного пункта в 3:30 утра. Спустя час в том же районе был сбит еще один беспилотник", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняет Baza, ближе к 5 утра дрон атаковал воинскую часть в Подольске.

"Пострадавших нет", - уверяют в Telegram-канале.

Атака на нефтебазу в Подмосковье

Также, как утверждает Baza, еще одной из вероятных целей беспилотников была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья.

"Ночью оттуда была объявлена эвакуация сотрудников", - добавляют авторы.

Атаки дронов на Москву и Подмосковье

Москва и Подмосковье неоднократно с начала полномасштабной войны с РФ подвергались атаке дронов. Так, 4 июля под Москвой, в городе Кубинка, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть.

При этом еще раньше, в начале мая два БПЛА смогли долететь до Кремля.

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