У Росії заявили про атаку дрона на нафтобазу в Рязанській області

У Росії заявили, що невідомий безпілотник намагався атакувати нафтобазу "Роснафти" в Рязанській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляють у мережі, атака сталася о пів на п'яту ранку 17 вересня на території Рязанської нафтопереробної компанії в Залізничному районі.

Безпілотник нібито спробував атакувати резервуар із кількома тисячами тонн бензину. Але дрон, як стверджують, лише залишив "невелику вм'ятину" на резервуарі.

Атаки дронів в Росії

Останнім часом у Росії майже щодня заявляють про атаки дронів.

Так, наприклад, вчора вночі двічі повідомлялося про нібито атаку БПЛА на Москву, і роботу ППО в Підмосков'ї, де один із дронів був збитий у районі Домодєдово.

Перед цим, 16 вересня, в Міноборони РФ заявили про нічний наліт безпілотників і роботу систем протиповітряної оборони у Тверській та Калузькій областях, де нібито було збито два дрони.

За день до цього дрон атакував "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області Росії, і стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості.