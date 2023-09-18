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В России заявили об атаке дрона на нефтебазу в Рязанской области

Рязанская область, Россия, Понедельник 18 сентября 2023 13:47
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В России заявили об атаке дрона на нефтебазу в Рязанской области Фото: в России заявили об атаке дрона на нефтебазу в Рязанской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России заявили, что неизвестный беспилотник пытался атаковать нефтебазу "Роснефти" в Рязанской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, атака произошла в полпятого утра 17 сентября на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании в Железнодорожном районе.

Беспилотник якобы попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Но дрон, как утверждают, лишь оставил "небольшую вмятину" на резервуаре.

Атаки дронов в России

В последнее время в России почти каждый день заявляют об атаках дронов.

Так, например, вчера ночью дважды сообщалось о якобы атаке БПЛА на Москву и работе ПВО в Подмосковье, где один из дронов был сбит в районе Домодедово.

Перед этим, 16 сентября, в Минобороны РФ заявили о ночном налете беспилотников и работе систем противовоздушной обороны в Тверской и Калужской областях, где якобы были сбиты два дрона.

Днем ранее дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России, и произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.

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