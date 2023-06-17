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У Росії заявили про атаку безпілотників на нафтопровід "Дружба"

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Субота 17 червня 2023 16:57
У Росії заявили про атаку безпілотників на нафтопровід "Дружба" Фото: У Росії заявили про атаку безпілотників на нафтопровід "Дружба" (24tv)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 17 червня в Росії нібито сталася атака безпілотників на нафтопровід "Дружба". Атаку нібито здійснили три безпілотники.

Про це заявив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомазов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії" .

"Сьогодні вночі підрозділами ППО Збройних сил РФ у Новозибківському міському окрузі було відбито атаку ЗСУ на нафтоперегінну станцію "Дружба". Завдяки професіоналізму наших військових системами ППО знищено три безпілотники літакового типу", - заявив він.

При цьому місцеві Telegram-канали повідомляли, що вночі біля нафтопроводу "Дружба" в районі міста Новозибків було чути кілька вибухів.

Нафтопровід "Дружба"

Система магістральних нафтопроводів, яка була побудована в 1960-ті роки для доставки нафти з Волгоуральського нафтогазоносного району в Угорщину, Чехословаччину, Польщу і НДР, розташовані в Східній Європі.

Маршрут нафтопроводу пролягає від Альметьєвська до Брянська, потім до Мозиря, після чого розгалужується на дві ділянки: північну (територією Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви) і південну (територією України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії).

Атаки дронів у Росії

Останнім часом у Росії почастішали атаки безпілотниками, які стали звичайним явищем. Зокрема, у Курській області збили дрон, який, як заявила місцева влада, нібито належав бригаді "Азов" Національної гвардії України.

Причому ці атаки відбуваються не лише у прикордонних районах, а й у Москві. Досить пригадати недавню атаку російської столиці десятками безпілотників і на Кремль.

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