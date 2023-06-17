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В России заявили об атаке беспилотников на нефтепровод "Дружба"

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Суббота 17 июня 2023 16:57
В России заявили об атаке беспилотников на нефтепровод "Дружба" Фото: В России заявили об атаке беспилотников на нефтепровод "Дружба" (24tv)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 17 июня в России якобы произошла атака беспилотников на нефтепровод "Дружба". Атаку якобы совершили три беспилотника.

Об этом заявил губернатор Брянской области РФ Александр Богомазов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба". Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа", - заявил он.

При этом местные Telegram-каналы сообщали, что ночью возле нефтепровода "Дружба" в районе города Новозыбков были слышны несколько взрывов.

Нефтепровод "Дружба"

Система магистральных нефтепроводов, которая была построена в 1960-е года для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР, расположенные в Восточной Европе.

Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Атаки дронов в России

В последнее время в России участились атаки беспилотниками, которые стали обычным явлением. В частности, в Курской области сбили дрон, который, как заявили местные власти, якобы принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.

Причем, эти атаки происходят не только в приграничных районах, но и в Москве. Достаточно припомнить недавнюю атаку российской столицы десятками беспилотниками и на Кремль.

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