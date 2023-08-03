UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії заявили про атаку безпілотників на Калузьку область

Фото: у Росії заявили про атаку безпілотників на Калузьку область (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти четверга, 3 серпня, російську Калузьку область атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про нібито "припинення" атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Калузької області Владислава Шапши.

"Сьогодні вночі при спробі прольоту через Калузьку область силами ППО на південному заході регіону збито 6 БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.

При цьому за даними російського Міноборони підтвердило факт атаки, заявивши про нібито "присічену спробу" атаки безпілотними літальними апаратами. Нібито всі дрони були збиті.

Атаки дронів в Росії

Останнім часом у Росії атаки дронів, причому не лише на прикордонні області, стали досить частими. Наприклад, наприкінці липня в Брянській області відбувся вибух у Трубчевську, в населеному пункті зникла електроенергія. За словами місцевих жителів, невідомий безпілотник атакував будівлю відділу поліції.

За даними The New York Times, атаки дронів на Москву та інші регіони Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України. Зокрема вони дозволяють посилити розбіжності серед російського командування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціядрони