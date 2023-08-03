У Росії заявили про атаку безпілотників на Калузьку область

"Сьогодні вночі при спробі прольоту через Калузьку область силами ППО на південному заході регіону збито 6 БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.

При цьому за даними російського Міноборони підтвердило факт атаки, заявивши про нібито "присічену спробу" атаки безпілотними літальними апаратами. Нібито всі дрони були збиті.

Атаки дронів в Росії

Останнім часом у Росії атаки дронів, причому не лише на прикордонні області, стали досить частими. Наприклад, наприкінці липня в Брянській області відбувся вибух у Трубчевську, в населеному пункті зникла електроенергія. За словами місцевих жителів, невідомий безпілотник атакував будівлю відділу поліції.

За даними The New York Times, атаки дронів на Москву та інші регіони Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України. Зокрема вони дозволяють посилити розбіжності серед російського командування.