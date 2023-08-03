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В России заявили об атаке беспилотников на Калужскую область

Фото: в России заявили об атаке беспилотников на Калужскую область (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на четверг, 3 августа, российскую Калужскую область атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили о якобы "пресечении" атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Калужской области Владислава Шапши.

"Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

При этом по данным российского Минобороны подтвердило факт атаки, заявив о якобы "пресеченной попытке" атаки беспилотными летательными аппаратами. Якобы все дроны были сбиты.

Атаки дронов в России

В последнее время в России атаки дронов, причем не только на приграничные области, стали довольно частыми. Например, в конце июля в Брянской области  произошел взрыв в Трубчевске, в населенном пункте пропала электроэнергия. По словам местных жителей, неизвестный беспилотник атаковал здание отдела полиции.

По данным The New York Times, атаки дронов на Москву и другие регионы России снижают способность Кремля вести войну против Украины. В частности, они позволяют усилить разногласия среди российского командования.

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