В России заявили об атаке беспилотников на Калужскую область

"Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

При этом по данным российского Минобороны подтвердило факт атаки, заявив о якобы "пресеченной попытке" атаки беспилотными летательными аппаратами. Якобы все дроны были сбиты.

Атаки дронов в России

В последнее время в России атаки дронов, причем не только на приграничные области, стали довольно частыми. Например, в конце июля в Брянской области произошел взрыв в Трубчевске, в населенном пункте пропала электроэнергия. По словам местных жителей, неизвестный беспилотник атаковал здание отдела полиции.

По данным The New York Times, атаки дронов на Москву и другие регионы России снижают способность Кремля вести войну против Украины. В частности, они позволяют усилить разногласия среди российского командования.