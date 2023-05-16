ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буданов про підриви російських пропагандистів: Дуже багато ми вже дістали

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 травня 2023 18:10
Буданов про підриви російських пропагандистів: Дуже багато ми вже дістали Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські спецслужби стоять за деякими медійними випадками підривів російських пропагандистів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Різні люди".

"Давайте так, дуже багато ми вже дістали (росіян - ред.). Є такі медійні, публічні випадки, які стають "достоянням суспільства", як то кажуть", - розповів він.

Водночас Буданов заявив, що не буде коментувати причетність ГУР до конкретних випадків підривів росіян.

"Коли ви переходите на особистості, то я мушу вам відповісти, як класично відповідають в будь-якій спецслужбі світу: ми не можемо коментувати, не можемо підтвердити чи спростувати", - сказав Буданов.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. Письменник в момент вибуху перебував в транспорті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго
Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна