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В России "завели дело" против прокурора и судей Гааги из-за Путина

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Россия, Понедельник 20 марта 2023 14:00
В России "завели дело" против прокурора и судей Гааги из-за Путина Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Следственный комитет РФ "открыл уголовное дело" против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды), которые выдали ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СК в Telegram.

"Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)", - говорится в сообщении.

Следователи СК уверяют, что якобы "оснований для привлечения к уголовной ответственности" Путина "не имеется". Кроме того, следователи, ссылаясь на соответствующую Конвенцию, уверяют, что главы государств и Путин, в частности, якобы "пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств".

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест российского диктатора Владимира Путина будет действовать до конца его жизни, пока он не предстанет перед судом.

Известно, что настроения в Кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда (МКС) выдать ордер на арест президента РФ. Там уже ищут преемника Путина, но этим уже не занимается сам диктатор.

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