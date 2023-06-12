У Росії затримали американського музиканта, "шиють" торгівлю наркотиками

Арешт американського громадянина в РФ підтвердили у Держдепі. Співробітники посольства США були присутні при пред'явленні йому звинувачення минулої суботи.

"Ми можемо підтвердити, що Майкл Тревіс Лік був заарештований й утримується під вартою в Москві. Співробітники посольства були присутні на пред'явленні йому звинувачення 10 червня", - сказав представник американського відомства журналістам.

Також у Держдепі додали, що продовжують уважно стежити за цією справою.

"Коли громадянина США затримано за кордоном, Департамент якнайшвидше домагається доступу до консулів і працює над тим, щоб надати всю необхідну консульську допомогу", - йдеться у заяві.

Затримання та арешт

Суди загальної юрисдикції Москви раніше опублікували заяву в Telegram заяву про затримання громадянина США за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

"Колишнього десантника та музиканта звинувачують у тому, що він займався наркобізнесом шляхом залучення молоді", - розповіли 10 червня у російському відомстві.

Повідомляється, що містер Лік залишиться під вартою до 6 серпня.

Американський музикант заперечує звинувачення

РосЗМІ раніше також опублікували відео затримання американця з його будинку та фото з поліцейської дільниці. Пропагандистське видання Рен ТБ розповіло про заяви громадянина США у поліції, в яких він заперечує провину.

У Москві заарештували громадянина США Тревіса Ліка (фото: t.me / росЗМІ)

"Я не розумію, чому я тут. Я не визнаю провину, я не вірю, що міг зробити те, в чому мене звинувачують, тому що я не знаю, в чому мене звинувачують", - передають росЗМІ слова громадянина США.

Акаунти в соціальних мережах та відео показують, що містер Лік є фронтменом у групі "Лови ніч". Він також був музичним продюсером для інших російських музичних гуртів під час свого перебування у Москві.