У Росії застрелився гендиректор постачальника матеріалів для "Шахедів", - ЗМІ

Як повідомляють росЗМІ, тіло гендиректора російської компанії Олександра Тюніна знайшли на узбіччі в одному з селищ під Москвою. Поруч з чоловіком була також рушниця та записка.

"Я сам це зробив, втомився боротися 5-й рік з депресією, стає все гірше, немає сил", - сказано у записці підприємця.

Водночас Telegram-канал "Быть или" зазначає, що це вже 35 загадкова смерть російських топ-чиновників та менеджерів починаючи з 2022 року. І найбільш розповсюджена причина таких смертей - "самогубство".

Останній раз у власному авто застрелився колишній губернатор Курської області РФ Роман Старовойт. Як відомо, його звинувачували у провалі оборони під час наступу ЗСУ.

Що відомо про Umatex та виробництво дронів

Видання "Мілітарний" зазначає, що АТ "Химпроминжиниринг", яке більш відоме як Umatex Group, є єдиним виробником вуглецевого волокна в Росії. І саме його підрозділ "Алабуга-Волокно" "в однойменній економічній зоні постачає матеріали" для виробництва ударних безпілотників.

"Вуглецеве волокно є ключовим елементом у виробництві фюзеляжів для далекобійних дронів, забезпечуючи високу міцність при надзвичайно низькій вазі", - сказано у матеріалі.

Також видання уточнює, що підпорядкований Umatex завод "Алабуга-Волокно", що виробляє сировину, розташований навпроти головного виробничого майданчика, де склеюють фюзеляжі та збирають готові дрони.

Поруч із ним працює ще один важливий об’єкт - "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", який випускає скловолоконні тканини для композитних корпусів "Шахедів".

Згідно відкритих даних, підприємства Umatex забезпечують близько 95% російського виробництва вуглецевого волокна, що становить 1400–2000 тонн на рік. Однак у зв’язку з розширенням випуску ударних безпілотників, цей показник за останні роки міг суттєво зрости.