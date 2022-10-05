У Росії запропонували постачати газ до Європи "Північним потоком-2"

Росія може постачати газ до Європи неушкодженою ниткою трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Олександра Новака, яка наводить " РИА-Новости ".

Зазначимо, сертифікацію газопроводу було припинено Німеччиною після того, як президент РФ Володимир Путін 22 лютого 2022 року визнав незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

"Так, звичайно, можливе (постачання - ред)", - заявив Новак у відповідь на питання про ймовірність експорту газу "Північним потоком-2".

Раніше ми повідомляли, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоки.

Після цього шведські сейсмологи припустили, що причиною цього могли стати підводні вибухи.

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