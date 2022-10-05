У Росії запропонували постачати газ до Європи "Північним потоком-2"

Росія може постачати газ до Європи неушкодженою ниткою трубопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Олександра Новака, яка наводить "РИА-Новости".
"Так, звичайно, можливе (постачання - ред)", - заявив Новак у відповідь на питання про ймовірність експорту газу "Північним потоком-2".
Зазначимо, сертифікацію газопроводу було припинено Німеччиною після того, як президент РФ Володимир Путін 22 лютого 2022 року визнав незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".
Раніше ми повідомляли, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоки.
Після цього шведські сейсмологи припустили, що причиною цього могли стати підводні вибухи.
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