У Росії заперечують смерть "воєнкора" Поддубного
У Всеросійській державній телевізійній і радіомовній компанії заперечують смерть свого "воєнкора" Євгена Поддубного. Його нібито госпіталізовано з тяжкими пораненнями.
"Військового кореспондента ВДТРК Євгена Поддубного поранено внаслідок атаки українського дрона в Курській області. Наразі він перебуває в обласній лікарні", - йдеться у повідомленні ВДТРК.
В мережі розповсюджують відео нібито з госпіталізацією пропагандиста.
Mash пише, що лікарі оцінюють його стан як тяжкий.
"Має сильні опіки тіла та травму голови після прильоту українського FPV-дрона по машині, в якій він їхав робити репортаж у Курській області", - йдеться у повідомленні.
Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Поддубного було вбито в Курській області.
Бої у Курській області
У Курській області РФ другий день відбуваються бойові зіткнення російських військових з, як стверджують росіяни, українською армією, що нібито прорвала кордон. Українська сторона офіційно наразі не підтвердила участь ЗСУ у подіях.
Детальніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна "Ефект несподіванки. Якою може бути мета "прориву" в Курській області і чому мовчить Генштаб".
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