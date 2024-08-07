В России отрицают смерть "военкора" Поддубного
Во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании отрицают смерть своего военкора Евгения Поддубного. Он якобы госпитализирован с тяжелыми ранениями.
"Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице", - говорится в сообщении ВГТРК.
В сети распространяют видео якобы с госпитализацией пропагандиста.
Mash пишет, что врачи оценивают его состояние как тяжелое.
"Имеет сильные ожоги тела и травму головы после прилета украинского FPV-дрона по машине, в которой он ехал делать репортаж в Курской области", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что Поддубный был убит в Курской области.
Бои в Курской области
В Курской области РФ второй день происходят боевые столкновения российских военных с, как утверждают россияне, украинской армией, якобы прорвавшей границу. Украинская сторона официально пока не подтвердила участие ВСУ в событиях.
Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина "Эффект неожиданности. Каковой может быть цель "прорыва" в Курской области и почему молчит Генштаб".
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