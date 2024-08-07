В России отрицают смерть "военкора" Поддубного

Во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании отрицают смерть своего военкора Евгения Поддубного. Он якобы госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВГТРК и Mash .

"Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице", - говорится в сообщении ВГТРК.

В сети распространяют видео якобы с госпитализацией пропагандиста.

Mash пишет, что врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"Имеет сильные ожоги тела и травму головы после прилета украинского FPV-дрона по машине, в которой он ехал делать репортаж в Курской области", - говорится в сообщении.