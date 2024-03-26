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У Росії "заочно заарештували" голову СБУ. Малюк відповів

Фото: голова СБУ Василь Малюк ( facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Басманний суд Москви заочно "відправив під варту" голову Служби безпеки України, звинувачуючи його у "закликах до теракту". Сам Василь Малюк вже встиг відреагувати на дане "рішення" судочинства країни-агресорки.

Що вирішив суд Москви та як відреагував на це голова СБУ , - у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувались наступні джерела: пресслужба Судів загальної юрисдикції Москви в Telegram, росЗМІ, джерело РБК-Україна.

Так, "судочинство" Москви звинувачує Малюка за пунктом "б" частини 3 статті 205 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму).

"Постановою Басманного районного суду міста Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці", - повідомила прес-служба суду. 

Як зазначають у ЗМІ, попередньо йдеться "про організацію вибуху вантажівки на Кримському мосту у 2022 році".

При цьому рахувати термін у Росії хочуть з моменту екстрадиції Малюка в країну-агресорку або його затримання на території РФ. 

Реакція Малюка

Сам голова СБУ зазначив, що "рішення про арешт від кишенькових суддів" Кремля не варте жодної уваги.

"Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - на їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", - наголосив він.

Керченський міст

Варто зазначити, що на українські сили оборони наносять удари по Кримському мосту.

Один із них стався 8 жовтня 2022 року. Тоді, окрім вибуху, трапилася й потужна пожежа. Другий вибух на Керченському мосту пролунав влітку 2023 року.

Після першого разу диктатор Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мості і назвав те, що сталося, "терактом". Практично відразу в РФ заявили, що підрив Кримського мосту нібито міг бути спецоперацією Служби безпеки України.

Як зазначив голова СБУ Малюк напочатку року, Україна змогла двічі вразити Кримський міст - у жовтні 2022 року та у липні 2023 року. Завдяки інженерам та військовим Україна і надалі буде влучати по конструкціях мосту.

Причому ГУР постійно нагадують, що Кримський міст є законною ціллю для ударів України. Буквально цю тезу на початку листопада минулого року в інтерв'ю РБК-Україна повторив представник ГУР Андрій Юсов зазначивши, що Кримський міст залишається законною військовою метою ЗСУ.

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