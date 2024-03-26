В России "заочно арестовали" главу СБУ. Малюк ответил

Басманный суд Москвы заочно "отправил под стражу" главу Службы безопасности Украины, обвиняя его в "призывах к теракту". Сам Василий Малюк уже успел отреагировать на данное "решение" судопроизводства страны-агрессорки.
Что решил суд Москвы и как отреагировал на это глава СБУ, - в материале РБК-Украина .
При подготовке материала использовались следующие источники: пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы в Telegram, росСМИ, источник РБК-Украина.
Так, "судопроизводство" Москвы обвиняет Малыша по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщила пресс-служба суда.
Как отмечают в СМИ, предварительно речь идет "об организации взрыва грузовика на Крымском мосту в 2022 году".
При этом считать срок в России хотят с момента экстрадиции Малюка в страну-агрессорку или его задержание на территории РФ.
Сам глава СБУ отметил, что "решение об аресте от карманных судей" Кремля не стоит никакого внимания.
"Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд - на их хозяином Путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", - подчеркнул он.
Следует отметить, что на украинские силы обороны наносят удары по Крымскому мосту.
Один из них произошел 8 октября 2022 года. Тогда, кроме взрыва, произошел и мощный пожар. Второй взрыв на Керченском мосту раздался летом 2023 года.
После первого раза диктатор Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту и назвал произошедшее "терактом". Практически сразу в РФ заявили, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины.
Как отметил глава СБУ Малюк в начале года, Украина смогла дважды поразить Крымский мост - в октябре 2022 года и в июле 2023 года. Благодаря инженерам и военным Украина и дальше будет попадать по конструкциям моста.
Причем ГУР постоянно напоминает, что Крымский мост является законной целью для ударов Украины. Буквально этот тезис в начале ноября прошлого года в интервью РБК-Украина повторил представитель ГУР Андрей Юсов, отметив, что Крымский мост остается законной военной целью ВСУ.
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