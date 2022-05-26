Россия сформировала танковый батальон в Запорожской области, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Стоит заметить, что Т-62 производился в СССР с 1962 по 1975 год и только недавно был снят с консервации в России. Причиной этому может стать то, что войска РФ потеряли значительную часть своих современных танков и поэтому им приходится использовать военную технику советских времен.

"На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62", - сказано в сводке Генштаба.

Напомним, ранее советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявлял, что использование в Украине расконсервированных танков Т-62 не является хорошей новостью, потому что на их уничтожение тоже нужно тратить снаряды.

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