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У Росії закриють дві колонії, бо майже всіх в'язнів відправили на війну

Росія, Четвер 21 березня 2024 15:39
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У Росії закриють дві колонії, бо майже всіх в'язнів відправили на війну Архівне фото: У Росії закриють дві колонії, бо майже всіх в'язнів відправили на війну (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.

Про це заявив уповноважений із прав людини в Красноярському краї Марк Денисов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Зазначається, що найближчим часом закриються дві виправно-трудові установи, що входять до структури Головного управління Федеральної служби виконання покарань РФ.

Денисов виступав перед депутатами зі звітом про виконану роботу за 2023 рік і зазначив, що кількість скарг на роботу пенітенціарних установ у регіоні зменшилася рівно на чверть, якщо порівнювати з 2022 роком.

Щоправда, Денисов одразу визнав, що пов'язано це з тим, що самих ув'язнених стало менше, і через це навіть доводиться закривати самі колонії. Він уточнив, що "разове велике скорочення кількості засуджених" відбулося в умовах війни РФ проти України.

Колонії з часом знову можуть відкрити

Видання пише, що в Красноярському краї є кілька виправних колоній, де відбувають покарання чоловіки, засуджені до суворого режиму.

Денисов упевнений, що закриття колоній - тимчасове явище і потім їх знову доведеться відкривати.

Він додав, що "війна рано чи пізно закінчиться і все повернеться на круги своя, адже соціальна структура суспільства не змінилася".

Росія використовує ув'язнених для війни проти України

РФ почала вербувати ув'язнених у перший рік повномасштабного вторгнення. Цим займався засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Однак після його смерті Росгвардія почала вербувати колишніх ув'язнених, які служили в ПВК "Вагнера", щоб підпорядкувати собі залишки найманців і посилити свою роль як внутрішнього органу безпеки.

Нещодавно стало відомо, що Міноборони Росії почало вербувати жінок у в'язницях і пропонує їм вирушити на війну проти України як штурмовиків або снайперів.

А днями Держдума РФ підтримала законопроєкти, які дозволяють засудженим за зґвалтування укладати контракти з Міністерством оборони РФ. Таким чином ґвалтівники зможуть вирушати на війну в Україну.

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