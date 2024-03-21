В России закроют две колонии, потому что почти всех заключенных отправили на войну

В Красноярском крае России в ближайшее время закроют две колонии. Почти всех заключенных отправили на войну против Украины.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

Отмечается, что в ближайшее время закроются два исправительно-трудовых учреждения, входящих в структуру Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Денисов выступал перед депутатами с отчетом о проделанной работе за 2023 год и отметил, что количество жалоб на работу пенитенциарных учреждений в регионе уменьшилось ровно на четверть, если сравнивать с 2022 годом.

Правда, Денисов сразу признал, что связано это с тем, что самих заключенных стало меньше, и из-за этого даже приходится закрывать сами колонии. Он уточнил, что "разовое большое сокращение количества осужденных" произошло в условиях войны РФ против Украины.

Колонии со временем снова могут открыть

Издание пишет, что в Красноярском крае есть несколько исправительных колоний, где отбывают наказание мужчины, приговоренные к строгому режиму.

Денисов уверен, что закрытие колоний - временное явление и потом их снова придется открывать.

Он добавил, что "война рано или поздно закончится и все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась".

Россия использует заключенных для войны против Украины