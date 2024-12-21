У Росії закрили низку аеропортів через загрозу дронів

Так, зранку Росавіація заявила, що ввела тимчасові обмеження ввели на роботу аеропорту "Казань" у Татарстані.

Також влада російської Удмуртії повідомила, що закрили аеропорт в місті Іжевськ. Там ввели план "Килим". Його оголошують у випадку, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.

Пізніше росЗМІ також заявили, що міжнародний аеропорт "Гагарін" у Саратові обмежив роботу.

Зазначимо, що зранку у мережі з'явилися відео влучання дрона в елітний житловий комплекс у Казані. Безпілотник врізався у багатоповерховий будинок.

При цьому у мережі пишуть, що причиною "прильоту" була робота російської РЕБ.