Над Сочі прогриміли вибухи: росіяни кажуть про атаку БпЛА

Над Сочі трохи більше години тому прогриміла серія вибухів. Росіяни скаржилися на атаку БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали .

Зокрема, підписники каналу SHOT стверджували, що починаючи з 5:50 за місцевим часом, вони чули від 7 до 10 вибухів у Лазаревському. За їхніми словами, від події "затремтіли вікна в рамках і спрацювала сигналізація у машин".

Крім того, про гучні звуки писали жителі Туапсе.

Як вказував SHOT, за попередніми даними, у Чорному морі нібито нібито спрацювала система ППО по безпілотниках.

Відносно недавно канал ASTRA процитував зведення Міноборони РФ. Там стверджують, що нібито засобами ППО було збито 19 дронів.

"9 збито над територією Бєлгородської області, 5 - над територією Воронезької області, 3 - над акваторією Чорного моря і по одному - над територіями Курської області та Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.

Про будь-які наслідки поки що інформації немає.