В России закрыли ряд аэропортов из-за угрозы дронов

Так, утром Росавиация заявила, что ввела временные ограничения ввели на работу аэропорта "Казань" в Татарстане.

Также власти российской Удмуртии сообщили, что закрыли аэропорт в городе Ижевск. Там ввели план "Ковер". Его объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Позже росСМИ также заявили, что международный аэропорт "Гагарин" в Саратове ограничил работу.

Отметим, что утром в сети появились видео попадания дрона в элитный жилой комплекс в Казани. Беспилотник врезался в многоэтажный дом.

При этом в сети пишут, что причиной "прилета" была работа российской РЭБ.