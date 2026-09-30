Для Росії загрози немає. У НАТО засудили ядерну риторику Москви через Калінінград

"Я можу підтвердити, що Росія надіслала неофіційний лист до НАТО, і ми відповіли на нього. Ми рішуче засуджуємо загрозу будь-якого застосування сили, включаючи будь-яку безвідповідальну ядерну риторику", - сказала Еллісон Харт.

Вона додала, що жодні навчання чи дії НАТО "не становлять загрози для будь-якої частини Росії".

Зазначимо, що перед цим російське посольство в Брюсселі звернулося до Альянсу зі скаргою на "провокаційні заяви та дії керівництва НАТО та країн-членів щодо Калінінградської області". Причиною цього стало "безпрецедентне збільшення військової активності Альянсу вздовж наших західних кордонів".

"(Москва - ред.) готова використати весь свій арсенал захисту своєї території, якщо держави НАТО намагатимуться ізолювати Калінінградську область від решти нашої країни", - сказано у неофіційному листі до НАТО.

Зазначимо, що Калінінградська область межує з Польщею та Литвою, які є державами НАТО.