Для РФ угрозы нет. В НАТО осудили ядерную риторику Москвы из-за Калининграда

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт отвергла предупреждение России в адрес Альянса по поводу Калининградской области, назвав российские заявления "безответственной ядерной риторикой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
"Я могу подтвердить, что Россия направила неофициальное письмо в НАТО, и мы ответили на него. Мы решительно осуждаем угрозу любого применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику", - сказала Эллисон Харт.
Она добавила, что никакие учения или действия НАТО "не представляют угрозы для какой-либо части России".
Отметим, что перед этим российское посольство в Брюсселе обратилось к Альянсу с жалобой на "провокационные заявления и действия руководства НАТО и стран-членов в отношении Калининградской области". Причиной тому стало "беспрецедентное увеличение военной активности Альянса вдоль наших западных границ".
"(Москва - ред.) готова использовать весь свой арсенал защиты своей территории, если государства НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части нашей страны", - сказано в неофициальном письме к НАТО.
Отметим, Калининградская область граничит с Польшей и Литвой, которые являются государствами НАТО.
Напомним, недавно стало известно, что Литва подготовила план эвакуации жителей Вильнюса на случай военной угрозы или же серьезного кризиса. Одним из трех основанных направлений выезда будет граница с Польшей.
Также мы писали, что по словам президента Чехии, его страна готова выполнить свои обязательства перед НАТО и отправить войска на помощь странам Балтии в случае возможного нападения России.
Кроме того, альянс НАТО активизирует обмен разведданными и информацией в ответ на рост гибридных угроз со стороны России.