Росії загрожує масштабна криза вугільної промисловості, 20% компаній закриються

У Росії протягом найближчих п'яти років може закриватися кожна п'ята вугільна компанія через кризу в галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Гендиректор і співвласник групи "Ельга" Олександр Ісаєв заявив про масштабну кризу у галузі.
"Невеликі підприємства з низькоякісним вугіллям закриватимуться, а великі з кінцевим виробництвом зі збагачення залишаться на плаву і продовжать нормально працювати. Ймовірно, 20% потужностей будуть закриті", - каже він.
За його словами, до ліквідації підприємств у галузі підштовхує:
"Підприємства серйозно економлять, у тому числі на заходах з видобутку - зараз їхня вартість становить лише 30% від усіх витрат", - повідомив Ісаєв.
Російська вугільна промисловість налічує 150 тисяч зайнятих.
Вона зіткнулася із сильною кризою після:
Наприкінці березня заступник міністра енергетики Дмитро Ісламов зазначав, що кількість збиткових вугільних компаній у країні "стрімко зростає".
Вже 62 підприємства - у "червоній зоні", з них:
За підсумками 2025 року вугільна галузь отримала сальдований збиток на 408 мільярди рублів - це рекорд в історії галузі.
В уряді прогнозували, що в 2026 році цей збиток збільшиться ще на 41%, до 576 мільярдів рублів. У результаті за 2024-26 роки галузь втратить більше 1 трильйона рублів.
Раніше РБК-Україна писало, що виробництво бензину в Росії наприкінці серпня впало приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Це сталося після серії атак дронів по російських НПЗ.
Також повідомлялося, що економіка Росії скоротилася на 0,3% за підсумками першого кварталу 2026 року, Білорусі - на 0,4%.
Крім того, російська економіка завершила 2025 рік із катастрофічними показниками: ціни на нафту впали до п’ятирічного мінімуму, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року.