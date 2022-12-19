У Росії задумали прискорити процедуру виходу з громадянства України

До Державної думи Росії внесено законопроєкт, який спрощує процедуру припинення громадянства України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Громадяни вважаються такими, що не мають громадянства України, з дня подання ними до МВС Росії або його територіального органу заяви про небажання перебувати в громадянстві України", - йдеться у супровідних матеріалах до документа.

Як зазначають ЗМІ, проєкт федерального закону "Про особливості правового становища громадян РФ, які мають громадянство України" передбачатиме спрощення процедури виходу з громадянства України. Відтепер особа, яка написала заяву на вихід з громадянства України, втрачає його безпосередньо у той день, коли написано відповідну заяву.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у Держдумі пропонують не карати за злочини, скоєні в Україні "в інтересах РФ".

Нагадаємо, один з російських депутатів запропонував "мобілізувати" бездомних собак та навчати їх підривати танки.

Раніше ми писали, що у Держдумі РФ погрожували Киргизстану через декомунізацію: "В Україні теж із цього починалося".

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