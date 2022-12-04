У Росії депутат запропонував "мобілізувати" бездомних собак і вигадав їм застосування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Орелtimes .

Російський депутат із міста Орел Віктор Макаров під час засідання депутатів, на якому вирішувалося питання, що робити з бездомними собаками, запропонував "мобілізувати" тварин, трохи їх повчити та відправити до України "вибухати танки".

"Пропоную виховати цих собак для вибухів танків", – заявив російський депутат.

Проте інші місцеві депутати не підтримали ініціативу комуніста та продовжили обговорювати вирішення проблеми. Раніше Макаров пропонував "відправити безпритульних собак до Китаю".