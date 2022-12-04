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У Росії депутат запропонував "мобілізувати" бездомних собак і вигадав їм застосування

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Москва, Неділя 04 грудня 2022 21:24
У Росії депутат запропонував "мобілізувати" бездомних собак і вигадав їм застосування Фото: у РФ депутат запропонував "мобілізувати" бездомних собак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський депутат запропонував "мобілізувати" бездомних собак та навчати їх підриву бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Орелtimes.

Російський депутат із міста Орел Віктор Макаров під час засідання депутатів, на якому вирішувалося питання, що робити з бездомними собаками, запропонував "мобілізувати" тварин, трохи їх повчити та відправити до України "вибухати танки".

"Пропоную виховати цих собак для вибухів танків", – заявив російський депутат.

Проте інші місцеві депутати не підтримали ініціативу комуніста та продовжили обговорювати вирішення проблеми. Раніше Макаров пропонував "відправити безпритульних собак до Китаю".

Раніше ми писали, що згідно зі звітом СБУ, російські командири продають сухпайки, які призначалися для солдатів. Тож окупанти в Україні продовжують харчуватися собаками.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області окупанти їдять свійських тварин через відсутність продовольства.

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