У Росії заборонили популярну українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: що відомо

Що відомо

За твердженням російського відомства, діяльність студії розглядається як така, що потенційно загрожує конституційному ладу і безпеці РФ. У повідомленні зазначено, що компанія нібито фінансово підтримувала ЗСУ і поширювала у своїх іграх, включно з S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, контент, який російська сторона трактує як "агресивно русофобський".

У Генпрокуратурі РФ зазначили, що в 2022 році керівництво GSC Game World переказало фонду допомоги українським військовослужбовцям майже 17 млн доларів, на які було придбано ударні БПЛА, комплектуючі до них і автомобілі. У 2024 році студія випустила S.T.A.L.K.E.R. 2, яку російська влада вважає такою, що просуває українські наративи.

Можливі наслідки та ризики для геймерів

Експерти зазначають, що статус "небажаної організації" створює ризики не тільки для компанії, а й для тих, хто поширює, просуває або бере участь у публікації її матеріалів. Зазвичай під це підпадають:

офіційні трансляції або стріми

поширення ігрового контенту

ділові відносини з компанією.

Юристи попереджають, що будь-які транзакції безпосередньо в компанію можуть бути розцінені як фінансування діяльності "небажаної організації", що веде до кримінальної відповідальності.

При цьому ігри зазвичай купують через онлайн-платформи (Steam, Xbox, PlayStation), і не факт, що російські силовики зможуть відстежити транзакції за кордоном. Розробники вже заблокували можливість купівлі гри з російських акаунтів після вторгнення РФ в Україну.

Про студію GSC Game World

GSC Game World - українська студія з Києва, відома серією ігор S.T.A.L.K.E.R., заснованою на тематиці Чорнобиля і Зони відчуження, а також стратегією "Козаки". S.T.A.L.K.E.R. 2, що вийшла в 2024 році, здобула широку популярність на міжнародному ринку.

Компанія публічно підтримує Україну, жертвуючи на ЗСУ: у лютому 2024 року очільник студії Євген Григорович повідомив, що перевів близько 80% своїх активів. Фонд студії Lesia UA виробляє дрони для української армії. У грудні 2022 року в боях під Бахмутом загинув один із розробників S.T.A.L.K.E.R., український геймдизайнер Володимир Єжов.