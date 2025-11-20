У Росії заборонили популярну українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: що відомо

Російська Генпрокуратура внесла українську студію GSC Game World, розробника серії S.T.A.L.K.E.R., до списку "небажаних організацій". Формально це означає повну заборону діяльності компанії на території РФ і обмеження для всіх, хто взаємодіє з її продуктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За твердженням російського відомства, діяльність студії розглядається як така, що потенційно загрожує конституційному ладу і безпеці РФ. У повідомленні зазначено, що компанія нібито фінансово підтримувала ЗСУ і поширювала у своїх іграх, включно з S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, контент, який російська сторона трактує як "агресивно русофобський".
У Генпрокуратурі РФ зазначили, що в 2022 році керівництво GSC Game World переказало фонду допомоги українським військовослужбовцям майже 17 млн доларів, на які було придбано ударні БПЛА, комплектуючі до них і автомобілі. У 2024 році студія випустила S.T.A.L.K.E.R. 2, яку російська влада вважає такою, що просуває українські наративи.
Експерти зазначають, що статус "небажаної організації" створює ризики не тільки для компанії, а й для тих, хто поширює, просуває або бере участь у публікації її матеріалів. Зазвичай під це підпадають:
Юристи попереджають, що будь-які транзакції безпосередньо в компанію можуть бути розцінені як фінансування діяльності "небажаної організації", що веде до кримінальної відповідальності.
При цьому ігри зазвичай купують через онлайн-платформи (Steam, Xbox, PlayStation), і не факт, що російські силовики зможуть відстежити транзакції за кордоном. Розробники вже заблокували можливість купівлі гри з російських акаунтів після вторгнення РФ в Україну.
GSC Game World - українська студія з Києва, відома серією ігор S.T.A.L.K.E.R., заснованою на тематиці Чорнобиля і Зони відчуження, а також стратегією "Козаки". S.T.A.L.K.E.R. 2, що вийшла в 2024 році, здобула широку популярність на міжнародному ринку.
Компанія публічно підтримує Україну, жертвуючи на ЗСУ: у лютому 2024 року очільник студії Євген Григорович повідомив, що перевів близько 80% своїх активів. Фонд студії Lesia UA виробляє дрони для української армії. У грудні 2022 року в боях під Бахмутом загинув один із розробників S.T.A.L.K.E.R., український геймдизайнер Володимир Єжов.
Раніше ми розповідали про те, як S.T.A.L.K.E.R. 2 оцінили гравці та критики.
Також ми зібрали 20 причин, чому варто зіграти в S.T.A.L.K.E.R. 2.
Крім того, у нас є докладна інформація про системні вимоги S.T.A.L.K.E.R. 2, як запустити гру і скільки годин геймплею на неї чекає.