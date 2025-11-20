В России запретили популярную украинскую игру S.T.A.L.K.E.R. 2: что известно

Что известно

По утверждению российского ведомства, деятельность студии рассматривается как потенциально угрожающая конституционному строю и безопасности РФ. В сообщении указано, что компания якобы финансово поддерживала ВСУ и распространяла в своих играх, включая S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, контент, который российская сторона трактует как "агрессивно русофобский".

В Генпрокуратуре РФ отметили, что в 2022 году руководство GSC Game World перевело фонду помощи украинским военнослужащим около 17 млн долларов, на которые были приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили. В 2024 году студия выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2, которую российские власти считают продвигающей украинские нарративы.

Возможные последствия и риски для геймеров

Эксперты отмечают, что статус "нежелательной организации" создает риски не только для компании, но и для тех, кто распространяет, продвигает или участвует в публикации ее материалов. Обычно под это подпадают:

официальные трансляции или стримы

распространение игрового контента

деловые отношения с компанией.

Юристы предупреждают, что любые транзакции напрямую в компанию могут быть расценены как финансирование деятельности "нежелательной организации", что ведет к уголовной ответственности.

При этом игры обычно покупают через онлайн-платформы (Steam, Xbox, PlayStation), и не факт, что российские силовики смогут отследить транзакции за рубежом. Разработчики уже заблокировали возможность покупки игры с российских аккаунтов после вторжения РФ в Украину.

О студии GSC Game World

GSC Game World - украинская студия из Киева, известная серией игр S.T.A.L.K.E.R., основанной на тематике Чернобыля и Зоны отчуждения, а также стратегией "Казаки". S.T.A.L.K.E.R. 2, вышедшая в 2024 году, получила широкую популярность на международном рынке.

Компания публично поддерживает Украину, жертвуя на ВСУ: в феврале 2024 года глава студии Евгений Григорович сообщил, что перевел около 80% своих активов. Фонд студии Lesia UA производит дроны для украинской армии. В декабре 2022 года в боях под Бахмутом погиб один из разработчиков S.T.A.L.K.E.R., украинский геймдизайнер Владимир Ежов.