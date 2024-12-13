В Росії заблокували Viber

Росія блокує іноземні додатки

Нагадаємо, що раніше цієї осені влада РФ заборонила Discord - американську платформу обміну повідомленнями та голосовими викликами.

Платформа була популярна серед геймерів, але все частіше використовувалась для зв'язку.

Незадовго до цього Кремль закрив росіянам доступ до YouTube.

Натомість Google остаточно відключив монетизацію в Росії. Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю припинив свою діяльність в російському інтернеті, а всі облікові записи користувачів із Росії були відключені.

Однак на цьому протистояння між Росією та Google не завершилось. Нещодавно стало відомо, що Росія оштрафувала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 доларів.

Це нібито сума штрафу за блокування проросійських каналів на YouTube.

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