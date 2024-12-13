В России заблокировали Viber

Россия блокирует иностранные приложения

Напомним, что ранее этой осенью власти РФ запретили Discord - американскую платформу обмена сообщениями и голосовыми вызовами.

Платформа была популярна среди геймеров, но все чаще использовалась для связи.

Незадолго до этого Кремль закрыл россиянам доступ к YouTube.

Зато Google окончательно отключил монетизацию в России. Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью прекратил свою деятельность в российском интернете, а все учетные записи пользователей из России были отключены.

Однако на этом противостояние между Россией и Google не завершилось. Недавно стало известно, что Россия оштрафовала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов.

Это якобы сумма штрафа за блокирование пророссийских каналов на YouTube.

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